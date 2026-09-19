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Cilvegözü Sınır Kapısı yakınında meydana gelen kaza ve sonrasında çıkan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı .

Olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen kişiler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı .

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarında meydana geldi. Sınır kapısından geçmek için bekleyen TIR’lardan birine, başka bir TIR’ın sollama yaptığı sırada çarptı.

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