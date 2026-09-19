Olay, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarında meydana geldi. Sınır kapısından geçmek için bekleyen TIR’lardan birine, başka bir TIR’ın sollama yaptığı sırada çarptı.
Meydana gelen hasarlı kazanın ardından TIR şoförleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, 3 kişi darp sonucu yaralandı.
Cilvegözü Sınır Kapısı’nda kavga çıktı
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
TIR şoförleri gözaltına alındı
Olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen kişiler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Cilvegözü Sınır Kapısı yakınında meydana gelen kaza ve sonrasında çıkan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.