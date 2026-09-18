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Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Çolakoğlu’nun cenazesi ise olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazada yaralanan sürücü D.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan H.Y. (48), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Ayşe Çolakoğlu’nun (70) hayatını kaybettiği belirlendi.

Takla atan otomobil, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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