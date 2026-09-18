Kaza, akşam saatlerinde Ergene ilçesi TEM Otoyolu’nun Saray gişeleri mevkisinde meydana geldi. Edirne yönünde ilerleyen D.Ç. (73) yönetimindeki 34 BDP 086 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Takla atan otomobil, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Ayşe Çolakoğlu’nun (70) hayatını kaybettiğibelirlendi.
Kazada yaralanan sürücü D.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan H.Y. (48), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Çolakoğlu’nun cenazesi ise olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.