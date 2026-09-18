Trakya Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), hasat süreci devam eden ayçiçeğinde 2026/2027 sezonuna ilişkin ön alım fiyatını açıkladı.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, yağlı tohumlarda üretim kapasitesinin artırılması ve Türkiye’nin dışa bağımlılığının azaltılmasının önemine dikkat çekildi. Ayçiçeği başta olmak üzere yağlı tohum üretiminin sürdürülebilirliği için üreticiyi koruyan, tüketici ve sanayinin ihtiyaçlarını da gözeten dengeli bir piyasa yapısının oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Yüzde 44 yağ oranı için 37 bin TL

Hasat döneminin başlamasından bu yana piyasalardaki fiyat hareketlerinin takip edildiği belirtilen açıklamada, uluslararası sözleşme standardı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği için ön alım fiyatının ton başına 37 bin TL olarak belirlendiği bildirildi.

Fiyatın belirlenmesinde mevcut gümrük rejimi, dünya ayçiçeği üretimindeki gelişmeler, uluslararası piyasalardaki beklentiler, döviz kurları, finansman maliyetleri ve diğer piyasa koşullarının değerlendirildiği kaydedildi.

Trakya Birlik, belirlenen fiyatla hasat döneminde piyasanın sağlıklı işlemesine ve ayçiçeği fiyatlarında istikrarın sağlanmasına katkı sunulmasının amaçlandığını açıkladı.

Yağ oranına göre fiyat değişecek

Ayçiçeği alımlarında yüzde 44 yağ oranının baz alınacağı belirtilirken, bu oranın üzerindeki veya altındaki her yüzde 1’lik değişim için yüzde 1,5 oranında fiyat çarpanı uygulanacağı duyuruldu.

Buna göre üreticilerin teslim ettiği ürünlerin nihai alım fiyatı, ürünün yağ oranına göre yeniden hesaplanacak.

235 bin 979 ton alım yapıldı

Trakya Birlik’in hasat döneminde üreticilerden alımlarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Birliğe bağlı 48 kooperatifteki 109 alım merkezi ile iki fabrikada ürün kabulünün devam ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre, bugüne kadar toplam 235 bin 979 ton ayçiçeği alımı gerçekleştirildi.

Birlik ayrıca, ön alım fiyatı açıklanmadan ürünlerini teslim eden üretici ortaklarına teşekkür etti.

Ek gelir üreticiye dağıtılabilecek

Ürün bedeli ödemelerinin teslimat tarihlerine göre hazırlanacak ödeme programı doğrultusunda bağlı kooperatifler aracılığıyla yapılacağı belirtildi.

Trakya Birlik, sezonun tamamlanmasının ardından satın alınan ürünlerin değerlendirilmesi sonucunda oluşabilecek ilave gelirlerin üretici ortaklara dağıtılmasının mümkün olabileceğini de açıkladı.