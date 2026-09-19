Kaza, saat 17.00 sıralarında Hasanbey Mahallesi Engin Ediyaman Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 S 9335 plakalı servis minibüsünü kullanan M.O., seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.
Sürücünün kontrolünü kaybetmesi üzerine minibüs karşı yönden gelen 16 ALN 278 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalp masajı yapıldı
Sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği değerlendirilen M.O.’ya olay yerinde müdahalede bulundu. Kalp masajı yapılan sürücü, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan M.O.’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kazanın meydana gelişine ilişkin polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.