Tunçer kardeşler cesaretleriyle herkese örnek oluyor

29. Uluslararası Beypazarı Festivali Başlıyor: Hangi Ünlü Ne Zaman Sahne Alacak?

Ankara'da Karadeniz Günleri başlıyor: Ücretsiz konser ve horon şöleni

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Tedavi altına alınan M.O.’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği değerlendirilen M.O.’ya olay yerinde müdahalede bulundu. Kalp masajı yapılan sürücü, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücünün kontrolünü kaybetmesi üzerine minibüs karşı yönden gelen 16 ALN 278 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Hasanbey Mahallesi Engin Ediyaman Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 S 9335 plakalı servis minibüsünü kullanan M.O., seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.