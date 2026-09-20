Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bordo-mavili takımın savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada taraftara teşekkür ederken yeni teknik direktör Thomas Reis hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Trabzonspor'dan Galatasaray karşısında farklı galibiyet

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip, sahasında oynadığı mücadeleden 4-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nijeryalı futbolcu, galibiyeti maç boyunca kendilerini destekleyen taraftarlara armağan ettiklerini söyledi.

Nwaiwu, "Maç hakkında konuşmam gerekirse öncelikle buraya bizi desteklemeye gelen ve son saniyeye kadar destekleyen taraftarımıza çok teşekkür etmek ve bu galibiyeti hediye etmek istiyoruz. Zor bir haftaydı bizim için. Mağlubiyet sonrası bu zorlu maça bu hafta boyunca çalıştık ve yeni hocamızla beraber galip gelmeyi başardık. Taraftarımıza armağan ettiğimizi söylemek istiyorum" dedi.

Chibuike Nwaiwu'dan Thomas Reis sözleri

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis hakkında da değerlendirmelerde bulunan Nwaiwu, Alman teknik adamın takımın bir parçası olacağına inandığını belirtti.

Nwaiwu, "Bu yaşadığımız hoca değişiklikleri futbolda olan şeyler. Biz işimize odaklanmak durumundaydık. Kendisi hakkında konuşmam gerekirse hocanın çok iyi bir hoca olduğunu söyleyebilirim. Kendisinin bu ailenin bir parçası olacağını düşünüyorum. Onunla beraber birçok başarılar elde edeceğimizi ve birçok maçlar kazanacağımızı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu maçı daha farklı skorla tamamlayabileceğimizi söyledik"

Galatasaray karşısında elde edilen farklı galibiyetin ardından soyunma odasında yaptıkları konuşmaya da değinen Nwaiwu, ikinci yarıda mücadeleyi ciddiyetle sürdürmeleri gerektiğini söylediklerini aktardı.

Nijeryalı savunmacı, "Aslında farklı bir skorla devre arasına gittik. Konuştuğumuz şeyler içerisinde arkadaşlarımızla beraber hocamızın bize söylediği şeyler; devam etmemiz gerektiği, bu şekilde skoru korumamız gerektiği ve daha farklı skorlarla bu maçı tamamlayabileceğimizi söyledik. Çünkü karşımızda azımsanamayacak derecede büyük bir takım var" diye konuştu.

Nwaiwu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Bu şekilde ciddi bir şekilde devam etmemiz gerektiğinin konuşması yapıldı. Sonrasında çıktık ve farklı bir skorla sonuç elde ettik. Aile olarak bu şekilde sıkı bir şekilde devam ederek önümüze bakmamız gerekiyor."