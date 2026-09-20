Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinin unutulmaz karakterleri Ela ve Levent, 18 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Yasemin Ergene ve Kutsi, Star TV'nin salı akşamları ekrana gelen dizisi Tuzlu Kahve'nin kadrosunda buluşurken, yapımcı Polat Yağcı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Doktorlar'ın Ela ve Levent'i 18 yıl sonra aynı projede

2006-2011 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Doktorlardizisinde Ela karakterini canlandıran Yasemin Ergene ile Levent karakterine hayat veren Kutsi, yıllar sonra yeniden aynı projede buluştu.

İkilinin yeni adresi ise Star TV ekranlarında salı akşamları yayınlanan Tuzlu Kahve dizisi oldu. Yasemin Ergene ve Kutsi'nin yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi, Doktorlar dizisinin hayranları arasında da büyük ilgi gördü.

"18 yıl sonra alınan intikam"

Tuzlu Kahve'nin yapımcısı Polat Yağcı, Yasemin Ergene ve Kutsi'nin dizideki ilk buluşma anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yağcı, paylaşımına "18 yıl sonra alınan intikam" notunu düşerek yıllar sonra yeniden bir araya gelen ikiliye gönderme yaptı.

Yasemin Ergene ve Kutsi'nin Doktorlar'da canlandırdığı Ela ve Levent karakterleri, dizinin en çok hatırlanan çiftleri arasında yer alıyordu. İkilinin 18 yıl aradan sonra aynı yapımda buluşması sosyal medyada da gündem oldu.