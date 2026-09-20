Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çay bahçesinde oturan husumetlilerine tabancayla ateş açan 18 yaşındaki Y.C., saldırı sırasında başka masada bulunan S.K.'yi bacağından vurdu. Hastaneye kaldırılan S.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Topçu Asım Mahallesi İzmir Caddesi'ndeki bir çay bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre Y.C., aralarında husumet bulunan kişilerin çay bahçesinde oturduğunu öğrendi.
Çay bahçesine gelen Y.C., belinden çıkardığı tabancayla husumetlilerinin bulunduğu gruba doğru ateş açtı. Saldırı sırasında hedef alınan kişiler kaçarken, tabancadan çıkan kurşunlardan ikisi çay bahçesinde başka bir masada oturan S.K.'ye isabet etti.
Bacağından vuruldu
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağına 2 kurşun isabet eden S.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan S.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı
Olayın ardından kaçan Y.C.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.