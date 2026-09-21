Sermaye piyasalarındaki işlemlere odaklanan özel büro tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Kırmızı'nın ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Daha önce 5 kişi gözaltına alınmıştı

Soruşturmanın önceki aşamalarında da 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında Tera Yatırım Holding yöneticisi Emre Tezmen, Prof. Dr. Emre Alkin, Prof. Dr. Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan yer aldı.

Alper Öztürk'ün makam odasında polis ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi.

15 milyon dolarlık transfer şüphesi

Soruşturma dosyasında yer alan detaylara göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın İsviçre'ye yaptığı 15 milyon dolarlık para transferi geçtiğimiz günlerde tespit edildi.

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik geniş kapsamlı soruşturma kapsamında adli sürecin sürdüğü bildirildi.