X platformunda “Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek” şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakcı hakkında “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Tarakcı gözaltına alınırken adresinde arama ve dijital materyallerine el konulması talimatı verildi.

ALİ TARAKCI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, X platformunda “Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek” şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakcı hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçu kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında Tarakcı hakkında gözaltı kararı verildi ve kararın ardından gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

Tarakcı'nın adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak inceleme yapılması için de talimat verildi.

Soruşturmanın, Tarakcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı söz konusu paylaşım üzerinden sürdürüldüğü bildirildi.