Altındağ Belediyesi'nin Karapürçek Erkek Yaşam Merkezi'nde açtığı bağlama kursu, farklı yaş gruplarından vatandaşları bir araya getiriyor. Her hafta perşembe günü düzenlenen kursa katılan Altındağlılar, nota eğitiminin ardından bağlama üzerinde uygulamalı çalışmalar yapıyor.

63 yaşında bağlama öğreniyor

Kursiyerlerden 63 yaşındaki Talip Pak, derslere büyük bir istekle katıldığını belirterek, bağlama öğrenme sürecini anlattı.

Pak, "Kursumuz çok güzel geçiyor. Derslerimize öncelikle notaları öğrenerek başladık. Zaman geçtikçe daha çok öğrendik, epey ilerledik. Belediye Başkanımız daha önce erkeklere yönelik kültür merkezlerinin de açılacağını ifade etmişti. Başkanımız sağ olsun, verdiği sözü tuttu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sayesinde hayatımız daha da renklendi" dedi.

"Bu kurs bizlere terapi oldu"

Kursiyerlerden Mehmet Kodal da bağlama kursuyla birlikte yeni bir hobi edindiğini ve merkezde kurulan arkadaşlıkların kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Kodal, "Derslerimiz çok iyi gidiyor. Sıfırdan notaları öğrenerek başladık. Bağlama üzerinde uygulama yaparak derslerimize devam ediyoruz. Bu kurs sayesinde yeni bir hobi edinmiş oldum. Derslerin yanı sıra güzel arkadaşlıklar da kurduk. Birlikte sohbet ediyor, güzel vakit geçiriyoruz. Bu kurs bizlere terapi oldu" diye konuştu.

"Şimdi sıra erkeklerde"

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ise kültür ve sanat faaliyetlerinin yanı sıra kişisel gelişime yönelik kurslara da önem verdiklerini belirtti.

Erkek Yaşam Merkezleri ve Kadın Eğitim Kültür Merkezlerinde çeşitli kurslar düzenlediklerini söyleyen Tiryaki, amaçlarının vatandaşların boş zamanlarını değerlendirmelerine ve ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Tiryaki, "Altındağ'da beyler emekliliklerini gönüllerince yaşasın, kendilerine ve ilgi duydukları alanlara zaman ayırsın, hayattan keyif alsın istiyoruz. Bu nedenle Altındağ'ın farklı mahallelerinde, erkekler için yeni yaşam merkezleri açmaya devam edeceğiz" dedi.

Tiryaki, bağlama kursuna katılan vatandaşlara başarılar dileyerek tüm Altındağlı erkekleri Erkek Yaşam Merkezlerinde sunulan imkanlardan yararlanmaya davet etti.