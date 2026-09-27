Adana'da 1591 polisin katılımıyla gerçekleştirilen Huzur ve Güven denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı. Trafik denetimlerinde ise 191 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 139 bin 784 TL idari para cezası uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kapsamlı Huzur ve Güven uygulaması gerçekleştirdi.

Denetime 1591 polis katılırken, hassas burunlu 4 özel eğitimli köpek kullanıldı. Uygulamaya polis helikopteri ve 4 dron ile havadan destek verildi.

26 bin 654 kişinin GBT sorgusu yapıldı

Denetimler kapsamında 26 bin 654 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 64 kişi yakalandı.

Trafik ekipleri tarafından ise 7 bin 620 araç kontrol edildi. Denetimlerde 2 araç trafikten men edilirken, 2 çalıntı araç ele geçirildi. Kurallara uymadığı belirlenen 191 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 139 bin 784 TL idari para cezası kesildi.

18 iş yeri denetlendi

Ekipler tarafından 18 umuma açık iş yerinde de denetim yapıldı. Kumar oynattığı belirlenen 2 iş yeri ve sahibine adli işlem uygulanırken, kumar oynayan 4 kişiye toplam 46 bin 416 TL idari para cezası verildi.

Usulsüzlük tespit edilen 8 iş yeri hakkında da işlem yapıldı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 14 kişiye ise toplam 24 bin 696 TL idari para cezası uygulandı.

Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Denetimler kapsamında yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 634 fişek, 5 ruhsatsız av tüfeği ve 119 kartuş, 2 kurusıkı tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu denetimlerinde ise 11,7 gram kokain, 99,11 gram metamfetamin, 37,05 gram esrar, 13,54 gram sentetik kannabinoid ve 116 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Denetimlerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.