Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın hisse işlemlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Emre, yaptığı açıklamada Fatma Betül Sayan Kaya’nın 8 Nisan’da Özat hissesinden 250 bin adet aldığını, eylül ayında ise hisseleri 4 bin 482 TL fiyat üzerinden sattığını öne sürdü.

Emre’nin aktardığı rakamlara göre Kaya, söz konusu işlemler kapsamında 63 milyon 359 bin TL para yatırırken, 1 milyar 344 milyon TL çekti.

Zeynel Emre ayrıca Kaya’nın eşi İlyas Kaya’nın da aynı hisse üzerinden işlem yaptığını iddia etti. Emre, İlyas Kaya’nın 255 TL’den 155 bin adet hisse aldığını ve 4 bin 482 TL’den sattığını belirtti.

Emre’nin açıklamasına göre İlyas Kaya’nın yatırdığı tutar 99 milyon 687 bin TL olurken, çektiği tutarın ise 826 milyon TL olduğu öne sürüldü.

Söz konusu rakamlar ve işlemlere ilişkin henüz bağımsız bir doğrulama bulunmazken, iddiaların muhataplarından konuya ilişkin açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.