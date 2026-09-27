Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon TL olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda, kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün mali tablosu ile ilgili bilgi verdi. Kulübün toplam varlıklarının 26 milyar 422 milyon TL olduğunu açıklayan Vodina, bunun 6 milyar 110 milyon TL'sinin dönen varlıklar, 20 milyar 312 milyon TL'sinin ise duran varlıklardan oluştuğunu ifade etti.

TOPLAM BORÇ 27 MİLYAR 821 MİLYON TL

Fenerbahçe'nin kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 265 milyon TL olduğunu belirten Mehmet Vodina, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 10 milyar 556 milyon TL olduğunu söyledi. Vodina, kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon TL olduğunu açıkladı.