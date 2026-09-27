Ankara Valiliği, kentte yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Uyarı, 27 Eylül Pazar saat 22.00 ile 28 Eylül Pazartesi saat 14.00 arasını kapsıyor.

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan verilere dayanarak kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Açıklamaya göre sağanak ve gök gürültülü sağanak, pazar gecesinden pazartesi öğleden sonraya kadar Ankara çevrelerinde yerel olarak etkili olabilir.

Yağışın kuvvetli görüldüğü yerlerde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Valilik; ani sel, su baskını, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Uyarı yerel yağışa ilişkin olduğu için sağanağın kentin her noktasında aynı şiddette görülmesi beklenmiyor.