Kaza, saat 18.30'da, Salihli-Köprübaşı Karayolu Taytan Işıklı Kavşağı'nda yaşandı. İbrahim Canıtez'in kontrolündeki 45 SC 2052 plakalı sepetli motosiklet, kavşakta M.T. idaresindeki 35 BNG 092 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle beraber, savrulan sepetli motosikletin sürücüsü Canıtez, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrasında ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Canıtez, burada doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.