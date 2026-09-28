Sanal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan Deniz Göktaş, bugün İstanbul 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasının ardından tahliye edildi. Hakkında 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilen Göktaş, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’ndan çıktı.

4 Temmuz 2026’da cezaevine giren Göktaş’ı, tahliyesinin ardından ailesi ve arkadaşları karşıladı.

Cezaevi çıkışında açıklama yaptı

Cezaevi önünde gazetecilere konuşan Göktaş, tahliye olduğu için mutlu olduğunu ancak yorgun hissettiğini söyledi. Ailesine, annesine, babasına ve arkadaşlarına kavuşmanın sevincini yaşadığını belirten Göktaş, cezaevinde bulunan bazı isimlere de değindi.

Göktaş, Sinem Dedetaş ve Mehmet Pehlivan ile birlikte İstanbul’a gitmeyi hayal ettiğini ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti. Oğuzhan Uğur’un da cezaevinde bulunduğunu belirten Göktaş, kendisine yöneltilen suçlamaları bilmediğini söyledi.

“Umarım hep beraber özgürlüğümüze kavuşuruz”

Cezaevinde tutuklu bulunan ve fikirleri nedeniyle mahkum edilen çok sayıda insan olduğunu dile getiren Göktaş, tahliye edilmenin güzel olduğunu ancak özgürlüğüne kavuşamayanları da düşündüğünü belirtti.

Göktaş, “Tabii ki dışarıda olmak çok güzel, özledim. Ama içeri dışarı çok fark etmiyor. Umarım hep beraber özgürlüğümüze kavuşacağımız bir hal gelir” dedi.

Açıklamasının ardından Göktaş, kendisini karşılayan ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte cezaevi önünden ayrıldı.

12 yıla kadar hapsi isteniyordu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Deniz Göktaş hakkında sanal medya platformlarında yayımladığı videolar nedeniyle dava açıldı.

Göktaş, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlamalarıyla 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.