İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde etkili oldu. Yağışın ardından Eyüpsultan ilçesinde toprak kayması meydana geldi.
Olay, saat 01.00 sıralarında Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sağanağın etkili olduğu saatlerde sokaktaki yeşil alanda toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine ekipler sevk edildi
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri toprak kaymasının meydana geldiği alan ile çevredeki binalarda inceleme yaptı.
Ekiplerin yaptığı kontrollerin ardından, kayan toprağın hemen yanında bulunan apartmanda yaşayan 25 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.
25 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
Tahliye edilen apartmanda yaşayanların, incelemelerin tamamlanmasının ardından durumun yeniden değerlendirileceği belirtildi.
Toprak kaymasının meydana geldiği alan ile tahliye edilen binada gündüz saatlerinde ekipler tarafından yeniden inceleme yapılacağı öğrenildi.
Yetkililerin yapacağı incelemenin ardından toprak kaymasının binaya yönelik herhangi bir risk oluşturup oluşturmadığının değerlendirileceği belirtildi.