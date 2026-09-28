YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, il ve ilçe başkanları ile Genel Başkan'ın tüm üyelerin katılımıyla seçilmesi sözü çerçevesinde YENİ Parti üyeleri ilçelerde sandık başına gitti.

Mamak ilçesinde YENİ Parti İlçe Başkanlığı için Şeref Demirbaş ile Hüseyin Çelebi yarıştı. 5 bine yakın YENİ Parti üyenin katıldığı katıldığı seçimlerde Şeref Demirbaş: 3.232 oy, Hüseyin Çelebi Ercan :802 oy aldı.

Bu sonuçla Şeref Demirbaş YENİ Parti Mamak ilçe başkanı oldu.

“MAMAK İÇİN OMUZ OMUZA”

Seçimlerin bir bayram havası içinde geçtiğini söyleyen Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin “YENİ Parti Mamak İlçe Başkanlığı görevine seçilen Kıymetli Şeref Demirbaş’ı gönülden tebrik ediyor, İlçe Başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum. Mamak için canla başla, omuz omuza…” diye konuştu.