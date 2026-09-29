Olay, saat 20.30'da Eyüpsultan Camii'nde yaşandı. İddiaya göre, yatsı namazı sırasında A.M.Ç. ve S.A. arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Silahını çıkaran A.M.Ç. havaya 4 el ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis gönderildi. Ekiplerin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi.

Şüpheliler gözaltına alındı

Olaya dair çalışma başlatan polis ekipleri, silahla havaya ateş eden A.M.Ç. (41) ile tartıştığı S.A.'yı (38) gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.