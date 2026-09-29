Yangın, saat 19.30'da Kültür Mahallesi Mimar Sinan Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında meydana geldi. İlk belirlemelere göre çatıdan geçen elektrik tesisatında başlayan yangın, kısa sürede büyüyüp çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Çatıdan alevler yükseldi, binada oturanlar da dışarıya çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatının bir bölümü tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi.

Yangınla alakalı inceleme başlatıldı.