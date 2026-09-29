Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Sermaye piyasasında yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktardı, gerekli adımların atılmasını için hızla çalışıldığını belirtti.

Türkiye'nin 2 trilyon dolara yaklaşan ekonomik büyüklüğe sahip olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, finansal sistemin güçlü olduğunu ve yaşanan sorunun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde olduğuna dikkat çekti.

"Muhalefet figürleri dâhil hiç kimsenin yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dosya medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı, "Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır. Biz de ilgili arkadaşlarımızla istişare halinde gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz. Türkiye, bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye’nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun, fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır, temelleri sağlamdır, bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir. Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Muhalefet figürleri dâhil hiç kimsenin sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur." ifadelerine yer verdi.

Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz.



Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır.



Biz de ilgili arkadaşlarımızla istişare halinde gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz.… pic.twitter.com/SufwHTvTZX — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 28, 2026