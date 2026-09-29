Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim tartışmasında gözler bugün Anayasa Mahkemesi’ne çevrildi. AYM Genel Kurulu, Yeni Parti’nin isim ve rumuzunun Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olduğu iddiasıyla yapılan başvuruyu görüşecek. Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri tarafından kurulan Yeni Parti’nin ismi, Yenilik Partisi’nin itirazıyla yargı sürecine taşınmıştı.

Yenilik Partisi, iki parti arasındaki isim benzerliğinin seçmen açısından karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuştu. Başsavcılık ise “iltibas” gerekçesiyle Yeni Parti’ye isim değişikliği yapması yönünde bildirimde bulunarak 18 Eylül’e kadar süre vermişti.

Yeni Parti’nin bu süre içerisinde isim değişikliğine gitmemesi üzerine dosya Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.

AYM bugün görüşecek

Anayasa Mahkemesi’nin 29 Eylül 2026 tarihli Genel Kurul gündeminde yer alan dosyada, Yeni Parti’nin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 96’ncı maddesine aykırı olup olmadığı değerlendirilecek.

Başvuruda, Yeni Parti’nin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden terkin edilmesi talep ediliyor. AYM’nin bugün yapacağı değerlendirme sonrasında esastan karar verebileceği gibi, parti temsilcilerinin savunmalarının alınmasına veya dosyanın ertelenmesine de karar verebileceği belirtiliyor.