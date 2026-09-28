Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 28 Eylül Pazartesi günü Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantı öncesinde dikkatler, İstanbul’da yürütülen sermaye piyasası soruşturmasındaki yeni gelişmelere çevrildi. Kabine gündemine ilişkin haberlerde, soruşturmada gelinen aşamanın ele alınmasının beklendiği belirtiliyor.

Fon soruşturmasında bugün ne oldu?

Soruşturma kapsamında bugün 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Ayrıca 45 firma ve 19 fon hakkında uygulanan mal varlığı tedbirleri kaldırıldı. Gerçek kişiler üzerindeki tedbirlerin ise devam ettiği bildirildi. Tedbirlerin kaldırılması, soruşturmanın sona erdiği anlamına gelmiyor. Fon piyasasındaki gelişmelerin ardından yatırımcıların hakları ve benzer sorunların önlenmesi için atılabilecek adımlar da gündemde. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmada önceliklerinin birikimleri istismar edilen kişilerin haklarını korumak olduğunu açıklamıştı.

Yeni yasama yılı ve izleme komisyonu

Kabine’de, 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılına ilişkin hazırlıkların da değerlendirilmesi bekleniyor. “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında kurulması planlanan izleme komisyonu bu başlıklar arasında yer alıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun Meclis’in açılmasıyla hızlı şekilde kurulacağını söylemişti.

Dış politika başlıkları da masada

Ekonomideki gelişmelerin yanı sıra ABD ile İran arasındaki gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel gelişmelerin toplantıda görüşülmesi bekleniyor. Bu başlıklarda alınacak olası kararlar, toplantı sonrası yapılacak açıklamayla netleşecek.

Açıklama toplantının ardından bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısının ardından kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor. Fon soruşturması, ekonomi ve diğer gündem maddelerine ilişkin Kabine değerlendirmelerinin bu açıklamayla ortaya çıkması öngörülüyor.