Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak 2025’te çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından yakınlarını kaybeden ailelerin adalet mücadelesi sürüyor. Kartalkaya Aile Platformu, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve kamu görevlileriyle ilgili soruşturmaların ilerletilmesi talebiyle bir kez daha Ankara’ya gelecek.

Aileler, 2 Ekim’de Ankara Anıtpark’ta “78 Can İçin Adalet Nöbeti” başlatacak.

Yangında annesi Gülçin’i, ağabeyi Şenol’u ve 11 yaşındaki yeğeni Mina’yı kaybeden Oktay Akişli, Kartalkaya Aile Platformu adına yaptığı açıklamada, ailelerin yaşadıkları büyük kayıplara rağmen adalet arayışından vazgeçmediğini belirtti. Ailelerin daha önce de seslerini duyurmak için Ankara’ya geldiğini hatırlatan Akişli, 11 Temmuz’da Bolu’dan Ankara’ya 186 kilometrelik adalet yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yürüyüşün ardından kamu görevlileri hakkında yürütülen süreçte ailelerin beklediği somut gelişmelerin yaşanmadığını ifade eden Akişli, bunun üzerine 2 Ekim’de Anıtpark’ta adalet nöbeti başlatma kararı aldıklarını belirtti.

Akişli, ailelerin taleplerini şu sözlerle dile getirdi: “Bizler kaybettiklerimizi geri getiremeyeceğimizi biliyoruz. Ancak sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve aynı acıların başka ailelerin başına gelmemesi için adalet mücadelemizi sürdürüyoruz.”

Kartalkaya aileleri, Anıtpark’ta başlatacakları nöbetle yangında yaşamını yitiren 78 kişi için adalet taleplerini bir kez daha Ankara’dan duyuracak.