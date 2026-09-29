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İtfaiye ekipleri, yangında mahsur kalan S.A. ve oğlu A.A'yı kurtardı. Dumandan hafif şekilde etkilenen anne ve oğulun tedavisi sağlık ekiplerince yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi 293. Sokak'taki bir apartmanın 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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