AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sert ifadeler kullandı. İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel’i hedef alarak, “Büyük davalar şahısların kusurlarıyla değil, o kusurlara karşı gösterilen tavizsiz duruşla yücelir” ifadelerini kullandı.

"Sen Asıl Duruşlardan Anlamazsın!"

Özel’e doğrudan seslenen İnan, “Sen asil duruşlardan anlamazsın Özgür Özel, çünkü siyasi mayanda yok” diyerek şu ifadeleri kullandı; " Büyük davalar şahısların kusurlarıyla değil, o kusurlara karşı gösterilen tavizsiz duruşla yücelir. Sen asil duruşlardan anlamazsın Özgür Özel, çünkü siyasi mayanda yok. Senin kariyerin, yanındaki yolsuzluklara ve irtikâpa sessiz kalarak koltuk kapma hikâyelerinden ibaret. Kendi içindeki soygunculara tek kelime edemeyen sen, ancak hırsızların, rüşvetçilerin ve karanlık odakların esiri ve eseri olursun. Sen git, cevapsız kalan sarhoş aramalarının ve elinden kayıp giden şehirlerin paniğiyle kendi belediye başkanlarının kapısında yalvarmaya devam et."