İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün hakim karşısına çıktı. Duruşmada Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk durumlarına ilişkin mütalaasını sundu. Savcı, İmamoğlu ile birlikte diğer sanıkların da tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Savcılık görüşünde, dosyadaki delil durumuna ve soruşturma kapsamında yürütülen işlemlere dikkat çekildi. Daha önceki duruşmada da savcılık, delil toplama işlemlerinin tamamlanmadığını ve kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu belirterek tutukluluğun devamını talep etmişti.

İmamoğlu, Yanardağ, Özkan ve Gün hakkında “siyasal casusluk” suçlamasıyla 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Duruşmada sanıkların ve avukatlarının savunmalarının ardından mahkemenin tutukluluk konusunda karar vermesi bekleniyor.