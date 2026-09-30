Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), parti teşkilatlarının ve milletvekillerinin dijital güvenliğini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezi (BİTEM) Sorumlusu ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, TBMM’de milletvekilleri ile danışmanlara yönelik düzenlenen seminerde siber saldırılara karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

Seminere CHP’de görev yapan yaklaşık 100 danışman ve sorumlu katıldı. Seminerde CHP’nin “Dijital Dönüşüm” stratejisi hakkında bilgi veren Çelik, partinin son dönemde siber saldırılara maruz kaldığını belirterek, parti sistemlerinin korunması için yeni bir altyapı oluşturulduğunu söyledi.

Saldırılara yanıt verecek

Çelik, saldırıların partiye zarar vermeyi ve bilgi hafızasını yok etmeyi hedeflediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Yerli ve milli diyeceğimiz, kendimizin geliştirdiği bir yazılımla partiye olağanüstü zarar veren ve hafızasını yok etmeye çalışan girişimlere karşı kapalı devre sistemi gerçekleştirdik.”

Yeni sistemle birlikte dijital altyapı üzerindeki kontrolün CHP’ye geçtiğini ifade eden Çelik, kapalı devre bilgi sisteminin parti içindeki birçok işlemi kapsayacağını belirtti.

Çelik, sistemin kapsamını şöyle anlattı: “Kullanacağımız bu kapalı devre bilgi sistemiyle parti üyelerinden partiye oy veren seçmenlere kadar herkesin takibini birinci elden yapacağız.”

Sistemin yalnızca siber güvenlik amacıyla kullanılmayacağını belirten Çelik, TBMM çalışmalarının da dijital ortamda takip edileceğini söyledi.

Çelik’in verdiği bilgilere göre, TBMM’ye gelecek ziyaretçilerin belirlenmesinden milletvekillerinin verdiği yasa teklifleri ve soru önergelerine kadar birçok işlem sistem üzerinden takip edilecek.

Milletvekillerinin çalışmalarının performans açısından da sistemde yer alacağını belirten Çelik, partiye yeni üye kazandırılması konusunda da yeni bir uygulamanın devreye alınacağını söyledi.

Genel merkezden Yargıtay’a uzanan iletişim ağı

CHP’nin genel merkez ile parti örgütleri arasındaki iletişim altyapısını da yenilediğini belirten Çelik, “Genel merkezden Yargıtay’a kadar uzanan bir iletişim biçimini yaşama geçiriyoruz” dedi.

SMS ve e-posta gruplarının da dışa kapalı biçimde sistem içerisinde kullanılacağını ifade eden Çelik, yeni altyapıya yönelik olası siber saldırılara karşı güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığını kaydetti. Seminerde milletvekilleri ve danışmanlara, dijital ortamda karşılaşabilecekleri tehditler, siber saldırılardan korunma yöntemleri ve parti sistemlerinin güvenli kullanımı konusunda bilgi verildi.