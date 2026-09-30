Boşanmanın ardından ödenen yoksulluk nafakasında yeni bir sürecin kapısı açıldı. Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu’nun 175’inci maddesinde yer alan “süresiz olarak” ibaresini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Kararın 30 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte dokuz aylık geçiş süreci başladı.

Nafaka tamamen kaldırıldı mı?

Karar, yoksulluk nafakasını bütünüyle ortadan kaldırmıyor. İptal edilen bölüm, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek tarafın nafakayı süresiz olarak talep etmesine imkan veren ifade.

Bu nedenle kararı, “Boşanan eşe artık nafaka ödenmeyecek” şeklinde değerlendirmek doğru değil. Değişikliğin odağında nafaka hakkının kendisi değil, yükümlülüğün ne kadar süre devam edeceği bulunuyor.

Mahkeme neden iptal kararı verdi?

Habertürk’ün ANKA kaynaklı haberine göre AYM, mevcut hükmün mahkemelere nafakanın süresini olayın koşullarına göre belirleme imkanı tanımadığına dikkat çekti.

Yüksek Mahkeme, boşanma sonrasında geçimini sağlayamayacak duruma düşen eşin korunmasını meşru bir amaç olarak değerlendirdi. Bununla birlikte, herhangi bir ölçüt belirlenmeden süresiz yükümlülük öngörülmesinin nafaka ödeyen taraf açısından ağır bir yük oluşturabileceğini belirtti.

Kararın gerekçesinde, hangi durumlarda belirli süreli, hangi özel koşullarda yaşam boyu nafakaya hükmedilebileceğinin açık ve öngörülebilir kurallarla düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.

Karar ne zaman uygulanacak?

AYM, hukuki boşluk oluşmasını önlemek amacıyla iptal hükmünün yürürlüğünü dokuz ay erteledi. Bu nedenle hüküm 30 Haziran 2027’de yürürlüğe girecek.

Geçiş süresinde mevcut hüküm uygulanmaya devam edecek. Kararın yayımlanması, devam eden nafaka ödemelerini kendiliğinden sona erdirmiyor. Yeni kuralların belirlenmesi için gözler TBMM’nin yapacağı düzenlemeye çevrildi.

Nafaka kaç yıl ödenecek?

Kararla birlikte herkes için geçerli yeni bir nafaka süresi belirlenmiş değil. Dolayısıyla “Nafaka artık iki yıl ya da beş yıl ödenecek” şeklinde kesin bir süre açıklamak mümkün değil.

AYM’nin gerekçesi, sürenin belirlenmesinde somut olayın koşullarını dikkate alan ölçütlere ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. Yeni sistemin ayrıntıları, yapılacak yasal düzenlemeyle netleşecek.

Süreç nasıl başladı?

İptal başvurusu, Antalya 12. Aile Mahkemesi tarafından yapıldı. AYM, başvuruyu 4 Haziran 2026’da görüşerek ilgili ibarenin iptaline oy çokluğuyla karar verdi.

Mevcut düzenleme, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek tarafın, kusuru diğer eşten daha ağır olmamak koşuluyla, karşı tarafın mali gücü oranında nafaka istemesine imkan tanıyor. Son kararla bu düzenlemedeki süre meselesi yeniden ele alınacak.