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Görevleri başında saldırıya uğrayan polislerin sağlık durumları yakından takip edilirken, olayla ilgili resmi açıklama bekleniyor.

Ankara Keçiören’de görev başındaki 3 polis memuru, yaklaşık 10 kişilik grubun saldırısına uğradı. Polisler darbedilirken, 3 memur yaralandı. Saldırıda yaralanan polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından saldırıya karışan kişiler hakkında işlem başlatılması beklenirken, polis memurlarına yönelik saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

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