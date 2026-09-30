Ankara Keçiören’de görev başındaki 3 polis memuru, yaklaşık 10 kişilik grubun saldırısına uğradı. Polisler darbedilirken, 3 memur yaralandı. Saldırıda yaralanan polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından saldırıya karışan kişiler hakkında işlem başlatılması beklenirken, polis memurlarına yönelik saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.
Görevleri başında saldırıya uğrayan polislerin sağlık durumları yakından takip edilirken, olayla ilgili resmi açıklama bekleniyor.
Muhabir: Melisa Sapaz