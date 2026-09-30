Olay, saat 22.00 sıralarında Akyer Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Günay K. (38), alacak verecek anlaşmazlığından dolayı Tayfun Ç. ve kardeşi Suat Ç. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Günay K., av tüfeğiyle Tayfun Ç. ile Suat Ç.'yi bacaklarından vurdu. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralı iki kardeş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Tayfun Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Olay sonrasında şüpheli Günay K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.