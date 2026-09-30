Olay, saat 22.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 20'nci Cadde'de bulunan sunta üretim tesisinde yaşandı. Fabrikada çalışan Çetin Durmuşali, henüz belirlenemeyen bir sebeple helezon konveyör makinesine sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Durmuşali'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Durmuşali'nin cansız bedeni, otopsi için Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.