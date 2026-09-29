TFF 1’inci Lig’de mücadele eden Mardin 1969 Spor’da teknik direktörlük görevine getirilen Bulgar çalıştırıcı Ivaylo Petev için imza töreni düzenlendi.

Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirilen törene Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, Asbaşkan Veysi Duyan, Başkan Vekili Polat Kasap, Basın Sözcüsü Kadir Üründü ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

“İlk hedefimiz takımın seviyesini yükseltmek”

İmza töreninde konuşan Ivaylo Petev, Mardin 1969 Spor’un hedefleriyle kendi vizyonunun örtüştüğünü belirtti.

Petev, kulübe aynı hedef doğrultusunda mücadele etmek için geldiğini ifade ederek, “İlk hedefimiz takımın seviyesini yükseltmek. Bunu yapmak için önümüzde çok zorlu ve uzun işlerimiz var. Birlikte her şeyi başarabiliriz” dedi.

Takımın mevcut durumunun kötü olmadığını belirten Petev, oyunculardan beklentisinin yüksek olduğunu söyledi. İyi bir oyun ortaya koymak istediklerini kaydeden Bulgar teknik adam, özellikle taraftarların önünde güçlü bir performans sergilemeyi hedeflediklerini ifade etti.