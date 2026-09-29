Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) Ankara tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Girişimcilik ve Liderlik Zirvesi 2026’ya (GLZ’26) ana paydaş olarak destek verdi. "Sürdürülebilir Gelecek İçin" temasıyla Esat Hâl’de düzenlenen zirve, gençleri ve iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirdi.

Sürdürülebilirlik, girişimcilik, gençlik katılımı, iklim politikaları ve yeni nesil liderlik konularının masaya yatırıldığı zirveye girişimcilerin yanı sıra akademisyenler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Zirvenin açılış konuşmaları, ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar, JCI Ankara Başkanı Dr. Begüm Erikçi, JCI Türkiye Başkanı Merve Demircan, Geleceğe İlham Ver Derneği Başkan Vekili Gökhan Dinç ve ANKON Consulting Genel Müdürü Damla Tüzüner tarafından yapıldı.

Esat Hâl’in dönüşümünü sürdürülebilirliğe örnek gösterdi

Zirvede konuşan ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar, Esat Hâl’in yeniden işlevlendirilmesini sürdürülebilirliğin somut örneklerinden biri olarak gösterdi.

Eski hâl binasının yıkılması ya da eski işleviyle kullanılmaya devam etmesi seçenekleri yerine farklı bir yol izlediklerini belirten Yorgancılar, yoğun çalışmalar sonucunda yapıyı kültür, sanat ve tarih alanında yeniden Ankara’ya kazandırdıklarını ifade etti.

Yorgancılar, ABB’nin gençlik politikalarına da değinerek gençlik merkezleri, akademiler ve kütüphanelerin yanı sıra spor, sanat ve kültürel faaliyetleri de aynı sistemin parçası olarak değerlendirdiklerini söyledi. Belediyenin öncelikleri arasında sosyal politikaların ve kültürel çalışmaların bulunduğunu vurguladı.

Gençler sürdürülebilirlik için atölyelerde buluştu

GLZ’26, katılımcıların aktif olarak yer aldığı GreenLab atölyeleriyle başladı. Dört farklı başlıkta eş zamanlı gerçekleştirilen atölyelerde sürdürülebilirliğin iş dünyası, iletişim, iklim politikaları ve gençlerin karar alma süreçlerine katılımıyla ilişkisi ele alındı.

GreenLab Skills atölyesinde geleceğin iş dünyasında ihtiyaç duyulan sürdürülebilirlik becerileri üzerinde durulurken GreenLab Voice bölümünde sürdürülebilir iletişim konusu işlendi.

GreenLab Climate atölyesinde COP31 ve iklim politikaları gündeme gelirken GreenLab Civic kapsamında ise gençlerin toplumsal ve kamusal süreçlere katılımını konu alan simülasyon gerçekleştirildi.

Zirvede düzenlenen atölyelerle katılımcıların sürdürülebilirlik konusunda bilgi edinmelerinin yanı sıra fikir alışverişinde bulunmaları ve farklı alanlarda deneyim kazanmaları hedeflendi.