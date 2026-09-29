Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası mesajlar: Şehit yakınları ve gaziler için yeni açıklama

Bunlar da ilginizi çekebilir

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Bir Ulusun Özgürlük Kelimeleri: Dil Bayramı ve Türk Dil Devrimi

Bakan Memişoğlu, paylaşımını Sıla’ya geçmiş olsun dileklerini ileterek tamamladı.

Memişoğlu, paylaşımında, İsrail’in saldırısında yaralanan Sıla’nın Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındığını belirterek, sağlık ekiplerinin tüm tıbbi süreçleri titizlikle yürüttüğünü kaydetti.

Filistinli çocuğun tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Memişoğlu, Türkiye’nin ihtiyaç duyan sivillere destek olmaya devam edeceğini ifade etti.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sıla’nın sağlığına kavuşması için hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gerekli tıbbi müdahaleleri sürdürdüğünü belirtti.

İsrail’in saldırısında omurgasından yaralanan Filistinli Sıla, tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sıla’nın Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındığını duyurdu.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.