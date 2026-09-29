İsrail’in saldırısında omurgasından yaralanan Filistinli Sıla, tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sıla’nın Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındığını duyurdu.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sıla’nın sağlığına kavuşması için hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gerekli tıbbi müdahaleleri sürdürdüğünü belirtti.
Bakan Memişoğlu’ndan Sıla için geçmiş olsun mesajı
Filistinli çocuğun tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Memişoğlu, Türkiye’nin ihtiyaç duyan sivillere destek olmaya devam edeceğini ifade etti.
Memişoğlu, paylaşımında, İsrail’in saldırısında yaralanan Sıla’nın Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındığını belirterek, sağlık ekiplerinin tüm tıbbi süreçleri titizlikle yürüttüğünü kaydetti.
Bakan Memişoğlu, paylaşımını Sıla’ya geçmiş olsun dileklerini ileterek tamamladı.