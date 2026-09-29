Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, fon soruşturmasına ilişkin partisinin Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Soruşturma dosyalarında önemli görevlerde bulunan bazı kişilerin isimlerinin geçtiğini öne süren Emre, ilgili kurumlara şeffaflık çağrısı yaptı.

Türkiye'nin büyük bir fon skandalıyla karşı karşıya olduğunu savunan Emre, ekonomik sıkıntılar nedeniyle birikimlerini çeşitli fonlara yatıran çok sayıda kişinin mağdur olduğunu ifade etti. Soruşturmanın derinleştikçe örgütlü suç ve dolandırıcılık iddialarının da gündeme geldiğini belirten Emre, parti bünyesinde oluşturulan kriz masasının konuyu ayrıntılı şekilde incelediğini söyledi.

“Bize bırakmayın, siz açıklayın”

Soruşturma kapsamında önemli görevlerde bulunan bazı kişilerin isimlerinin dosyalarda yer aldığını ileri süren Emre, yetkililere çağrıda bulundu.

Emre, ellerindeki bilgilerin soruşturmayı yürütenlerde bulunan bilgilerden daha sınırlı olduğunu belirterek, ilgili kişilerin görevlerinin ve soruşturmadaki rollerinin açıklanmasını istedi. Emre, partilerinin de dosyayı incelemeyi sürdürdüğünü ve elde ettikleri bilgileri delillendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Önümüzdeki günlerde yeni bir toplantı yapacaklarını belirten Emre, incelemeler sonucunda yeterli delile ulaşmaları halinde tespit ettikleri isimlerle ilgili açıklama yapacaklarını söyledi.

Hayrettin Koç hakkında 200 milyon euro iddiası

Emre, açıklamasında Hayrettin Koç'un da adını gündeme getirdi. Koç hakkında 200 milyon euroya varan yüksek tutarlı işlem iddialarının bulunduğunu öne süren Emre, konunun Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenmesi gerektiğini ifade etti.

MASAK raporunun açıklanması halinde söz konusu kişinin hangi fonlarda ve bankalarda ne kadar işlem yaptığının ortaya çıkabileceğini belirten Emre, böylece para hareketlerine ilişkin iddiaların da aydınlatılabileceğini savundu.

“Para transferleri ve telefon kayıtları incelenebilir”

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Emre, soruşturmada kendi adına işlem yapanların yanı sıra başkaları adına aracılar kullanan kişilerin de bulunabileceğini iddia etti.

Bu tür ilişkilerin HTS kayıtları, telefon trafiği, para transferleri ve geçmiş ticari ortaklıklar üzerinden tespit edilebileceğini belirten Emre, soruşturmayla ilgili gelişmelere göre yeni açıklamalar yapacaklarını söyledi.

Parti ismi için değişiklik seçeneği gündemde

Emre, Anayasa Mahkemesinin parti ismine ilişkin verdiği bir aylık süre hakkında da değerlendirmede bulundu. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin amblemleri arasında karışıklığa yol açacak bir benzerlik bulunmadığını savunan Emre, olası bir olumsuz karar karşısında parti isminin başına ek getirebileceklerini belirtti.

Bunun partinin tüzel kişiliğini, kurumsal kimliğini veya seçimlere katılma yeterliliğini etkilemeyeceğini ifade eden Emre, böyle bir durumda kurucular kurulunu toplayarak gerekli düzenlemeyi yapabileceklerini söyledi.