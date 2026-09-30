Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar yapıldı. B.O. isimli şüphelinin evine baskın düzenleyen ekipler, 6 paket halinde toplam 1 kilo 150 gram esrar, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 700 lira ele geçirildi. Diğer operasyonda ise O.K. isimli şüphelinin evinde 3 paket halinde 78,77 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen bir diğer operasyonda da Hakkari'den Antalya'ya seyir halinde olan bir otobüste bulunan sırt çantasında arama yapıldı. Aramada, 706 gram metamfetamin ele geçirildi, çantasının sahibi olduğu tespit edilen Ö.Y.A. yakalandı. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 şüpheli ise tutuklandı.

Koray ÜNLÜ/ MERSİN,