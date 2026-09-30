Örnek No:55*

T.C. ANKARA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/255 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeni ile aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/255 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları: TAŞINMAZIN Özellikleri : Ankara İli, Keçiören İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 4118 Ada, 3 Parsel, 1.107,00m² Yüzölçümlü, 10/200 Arsa Paylı, 1. Kat, 8 Nolu Mesken ve eklentisi 8 nolu kömürlüğün bulunduğu binanın; ayrık nizam, betonarme karkas yapı tarzında, Bodrum Kat+Zemin Kat+3 Normal Kattan oluştuğu, otopark ihtiyacının sokak üzerinden karşılandığı, fiili durumda meskenin; salon, antre, koridor, 3 oda, mutfak, banyo, wc ve 1 adet balkondan müteşekkil olduğu, ısınmanın doğalgaz kombili kat kaloriferi ile sağlandığı, net kullanım alanının 79,15m², balkonun ise 4,67m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. Adresi : Pınarbaşı Mahallesi, Beşiktaş Sokak, No:38/8 Keçiören / ANKARA Yüzölçümü : 1.107,00 m2 Arsa Payı: 10/200 Kıymeti : 3.900.000,00 TL KDV Oranı : %1 İmar Durumu : Var Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup; İRTİFAK: H:1723 ADA 7 VE 10 PARSEL ALEYHİNE MÜRÜR HAKKI. "Birinci artırma yalnız taşınmazda malik olan mirasçılar arasında yapılacaktır. Birinci artırmada alıcı çıkmaması halinde ikinci artırma genel hükümler uyarınca umuma açık olarak yapılacaktır." Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:36-Bitiş Tarih ve Saati: 17/11/2026 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:36-Bitiş Tarih ve Saati: 17/12/2026 - 10:36 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.