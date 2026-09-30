Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla bir eşgüdüm toplantısı gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıda, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı, kurmaylar, devam eden çalışmalar ile alınan ve alınacak tedbirler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tasfiyesine karar verilen fonlarla alakalı çalışmaların titizlikle devam etmesi ve sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunması ile ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa zamanda yapılmasının temel öncelikleri olduğunu kaydetti.

Öte yandan tasfiye sürecinin, yatırımcıların meşru hakları ile kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı.

İletişim Başkanlığı tarafından, dün düzenlenen toplantıya dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunuldu, alınan kararlar hakkında bilgi verildi.

Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, genel koordinasyonu sağlamak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında “Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur.

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlatmıştır.

Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası’nın Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kapsamındaki fonlarda, mal varlığı ve likidite durumuna göre, hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur.

Mevcut sorunun çözümünün yanı sıra, benzer durumların tekrar yaşanmaması için sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konulmuştur.