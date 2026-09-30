Devam eden fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen ve Fatma Betül Sayan Kaya üzerinde n AK Parti ve hükümete yönelik eleştirilere yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birkaç nahoş örnek üzerinden kimse büyük AK Parti ailesini, hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin, dedi.

Muhalefetin baklava kutularında rüşvet alanları savunduğunu kaydetti, "İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar" açıklamasında bulundu.

"Siz bu milleti kendiniz gibi balık hafızalı mı sandınız?"

Muhalefete yüklenen Erdoğan, kendilerine ahlak dersi vermeye kalktıklarını kaydetti, "Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse büyük AK Parti ailesini, hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin. Dün de ifade ettim: Biz başkalarına benzemeyiz. Onlar baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar, belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikâbı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara sahip çıktılar. İstanbul’u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Daha bizim söylemeye edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış, kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan. Siz bu milleti kendiniz gibi balık hafızalı mı sandınız? Siz önce bir aynaya bakın, arının, içinizdeki çürükleri bir ayıklayın; şayet etrafınızda hâlâ birileri kalırsa sonra çıkıp bize akıl vermeye cüret edin." dedi.

Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse büyük AK Parti ailesini, hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin.



Dün de ifade ettim: Biz başkalarına benzemeyiz.



Onlar baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar, belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip… pic.twitter.com/7FuCjTwv9P — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 29, 2026