Bir ailenin bütçesi market kasasında bitmiyor. Kira, faturalar, ulaşım, eğitim ve sağlık giderleri de aynı gelirin içinden karşılanıyor. Eylül ayına ilişkin paylaşılan 37 bin 801 liralık açlık sınırı ve 123 bin 130 liralık yoksulluk sınırı, geçim hesabının iki ayrı boyutunu ortaya koyuyor.

Aylık tutarları günlük hesaba çevirmek ise bu rakamların aile bütçesindeki karşılığını daha görünür hale getiriyor.

Sadece beslenmeye günde 1.260 lira

Dört kişilik bir ailenin aylık gıda ihtiyacı için belirtilen 37 bin 801 lira, 30 güne bölündüğünde yaklaşık 1.260 liraya karşılık geliyor.

Bu hesapta kira, elektrik, doğalgaz ya da işe ve okula ulaşım giderleri bulunmuyor. Tutar, yalnızca ailenin beslenme ihtiyacı için ayrılması gereken bütçeyi ifade ediyor. Dolayısıyla gıda giderini karşılayabilmek, ayın bütün masraflarını karşılayabilmek anlamına gelmiyor.

Sofranın dışında 85 bin liralık hesap

Paylaşılan açlık ve yoksulluk sınırı tutarları arasında 85 bin 329 liralık fark bulunuyor. Bu fark, gıda dışındaki temel ihtiyaçlar için hesaplanan aylık harcama yükünü gösteriyor.

Başka bir ifadeyle, toplam geçim bütçesinin yaklaşık yüzde 31’ini gıda, yüzde 69’unu ise diğer ihtiyaçlar oluşturuyor. Bu dağılım, aile bütçesini değerlendirirken market harcamaları kadar barınma ve diğer zorunlu giderlerin de hesaba katılması gerektiğini gösteriyor.

Günlük ortalama, her gün yapılan harcama değil

123 bin 130 liralık aylık tutarın günlük karşılığı yaklaşık 4 bin 104 lira. Bu, ailenin her gün aynı miktarda para harcadığı anlamına gelmiyor. Ayın belirli günlerinde ödenen kira ve faturalar da bu ortalamaya dahil.

Ancak günlük hesap, aylık geçim yükünü somutlaştırıyor: Dört kişilik bir ailenin bütçesinde sofraya ayrılan para, toplam ihtiyacın yaklaşık üçte biri. Ayın sonunu getirme hesabı, kalan temel giderler eklendiğinde büyüyor.