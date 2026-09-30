Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin (GGYD) 83. İş’te Fırsat Toplantısı, üyelerin iş sunumları ve Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı’nın “Mavi Vatan, Mavi Ekonomi, Jeopolitik Gelişmeler” başlığında yaptığı konuşmayla gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye’nin denizlerdeki stratejik konumunun yanı sıra ekonomi, ticaret, enerji, lojistik ve iş dünyasının gündemindeki gelişmeler ele alındı. GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu, “Yaklaşık yüzde 50 maliyetle alınan bir finansmanı kullanıp bunun üzerine personel giderini, ham maddeyi, enerjiyi, kirayı, vergiyi ve diğer maliyetleri koyarak rekabetçi bir üretim modeli kurmak son derece güç. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından bugün temel meselelerden biri sadece ‘kredi bulabilmek’ değil, bulduğu krediyi taşıyabilmek haline gelmiş durumda” dedi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin (GGYD) 83. İş’te Fırsat Toplantısı, üyelerin iş sunumlarıyla başladı. Daha sonra toplantının açılış konuşmasını yapan M. Nezih Allıoğlu, İş’te Fırsat Toplantılarında Türkiye’nin geleceğini etkileyen ekonomik, toplumsal ve stratejik meseleleri farklı bakış açılarıyla değerlendirmeye önem verdiklerini söyledi. Türkiye’nin ekonomik koşullarının, dış politikasının, enerji güvenliğinin, değişen ticaret kurallarının ve uluslararası gelişmelerin iş dünyasının geleceğini doğrudan etkilediğini belirten Allıoğlu, bu nedenle toplantının gündemini “Mavi Vatan, mavi ekonomi ve jeopolitik gelişmeler” olarak belirlediklerini ifade etti.

Allıoğlu: “Krediyi Bulmak Kadar, O Krediyi Taşıyabilmek de Temel Bir Mesele Haline Geldi”

Sahada üreticiler, KOBİ’ler ve genç girişimcilerle sürekli temas halinde olduklarını belirten Allıoğlu, iyi bir fikri olmasına rağmen finansmana erişemeyen gençlerin ve yüksek kredi maliyetleri nedeniyle yatırımlarını ertelemek zorunda kalan işletmelerin bulunduğunu söyledi. Allıoğlu, “Yaklaşık yüzde 50 maliyetle alınan bir finansmanı kullanıp bunun üzerine personel giderini, ham maddeyi, enerjiyi, kirayı, vergiyi ve diğer maliyetleri koyarak rekabetçi bir üretim modeli kurmak son derece güç. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından bugün temel meselelerden biri sadece ‘kredi bulabilmek’ değil, bulduğu krediyi taşıyabilmek haline gelmiş durumda” dedi.

“Girişimci Öngörülebilirlik, Yatırımcı Şeffaflık İster”

Ekonomik güven ve yatırım ortamının iş dünyası açısından taşıdığı öneme de değinen Allıoğlu, “Sermaye son derece hassastır. Sermaye belirsizlikten hoşlanmaz. Girişimci öngörülebilirlik ister. Yatırımcı şeffaflık ister. İş insanı yarın önünü görebilmek ister. Ve bunların tamamının ortak adı güvendir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de sanayiciden esnafa, genç girişimciden ihracatçıya kadar milyonlarca insanın üretmek ve yeni iş imkanları oluşturmak için çalıştığını vurgulayan Allıoğlu, iş dünyasının beklentisinin, sermaye piyasalarının güvenilirliğinin güçlenmesi, finansmana erişimin kolaylaşması, girişimcinin yatırım yaparken önünü görebilmesi, kuralların herkes için açık ve öngörülebilir olması ve üreten insanların emeğinin karşılığını alabileceği bir ekonomik ortamın oluşması olduğunu kaydetti.

Dünyada ülkelerin ticaret koridorları için yarıştığını, liman yatırımlarının arttığını ve enerji güzergahlarının yeniden şekillendiğini ifade eden Allıoğlu, deniz üstü rüzgar enerjisinden lojistiğe kadar genişleyen ekonomik potansiyele dikkat çekti. Allıoğlu, Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili ve Avrupa ile Asya arasındaki önemli ticaret ve enerji yolları üzerinde bulunan konumunun ekonomik açıdan da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Yaycı: “Deniz Taşımacılığında da Muazzam Bir Potansiyel Var“

83. İş’te Fırsat Toplantısı’nın konuğu Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, “Mavi Vatan, Mavi Ekonomi, Jeopolitik Gelişmeler” başlıklı sunumunda “1840’ta 20 milyon ton olan deniz taşımacılığı, 47 yıl sonra, 1887’de 7 kat artarak 140 milyon tona ulaşmış. 1950’de 500 milyon ton, 2019’da ise 12 milyar ton deniz taşımacılığı var. Dünyada yük taşımacılığında deniz yolu taşımacılığı, dökme yük işletmeciliği, ihtisaslaşmış gemi işletmeciliği ve konteynırlar var. Taşınan mal miktarı o kadar fazla artıyor ki denizi ihmal edemezsiniz” dedi.

Cihat Yaycı, Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 85’ten fazlasının deniz yoluyla gerçekleştirildiğinin altını çizdi. En ucuz ulaşım yönteminin de deniz ulaşımı olduğunu dile getiren Yaycı, “Türkiye’de deniz ulaşımının payı yüzde 4,5. Kara taşımacılığı 7 kat daha pahalı. Akdeniz havzasındaki 450 milyar dolarlık deniz taşımacılığından Türkiye’nin aldığı pay yüzde 1. Dolayısıyla deniz taşımacılığında da muazzam bir potansiyel var” diye konuştu.

Mavi Vatan’a ilişkin de değerlendirmede bulunan Yaycı, “Denizler büyük bir zenginlik kaynağı olduğu için deniz hukuku devreye giriyor. Mavi vatan dediğimiz şeyi ben 22 senede çizdim. Mavi Vatan 462 bin kilometrekaredir. Deniz yetki alanımız, canlı ve cansız kaynaklardan sadece bizim yararlanacağımız alan budur. Vatan sadece karadan mütevellit değildir. Denizden de mütevellittir. Atatürk, 1924’te donanmayla tatbikata çıktı. Cumhuriyetten 10,5 ay sonra. ‘Mükemmel donanmaya sahip olmak amacımızdır’ diyor. Şimdi Türk donanması sayılı donanmalardan biri haline geldi.

GGYD Antalya Şubesi Kuruluyor

GGYD’nin önümüzdeki dönem çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Allıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 84. İş’te Fırsat Toplantısı’nı Antalya’da gerçekleştireceklerini açıkladı. Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünün Antalya’da kutlanacağını belirten Allıoğlu, aynı zamanda GGYD Antalya Şubesi’nin kuruluş sürecinin de ilk adımının atılacağını söyledi.