ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dış politika gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Trump, Tahran yönetiminin mevcut durumunun iyi olmadığını iddia etti. İran'ın geri adım atmaya veya taviz vermeye yakın olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Trump, Tahran'ın pes edip etmeyeceğinin henüz kesinleşmediğini ancak içinde bulundukları olumsuz koşullar nedeniyle eninde sonunda pes etmek zorunda kalacaklarını savundu.

Hürmüz Boğazı'na da değinen Trump, söz konusu boğaz üzerinden son dönemde çok ciddi miktarda petrol geçişi sağladıklarını aktardı. Trump, son birkaç günlük zaman diliminde boğazdan aktarılan petrol miktarının, tarihin geçmiş dönemlerindeki seviyelerin üzerine çıktığını kaydetti.