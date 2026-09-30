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Yaşanan gelişmeyle birlikte ay-yıldızlı ekibin orta saha seçeneklerinden biri eksildi. Kökçü, mevcut milli takım programında forma giyemeyecek.

Kökçü’nün ayak parmağındaki sorun, milli takım kampındaki antrenmanlara katılımını da etkilemişti. İtalya karşılaşmasının ardından ağrısı artan orta saha oyuncusu, Belçika maçı için yapılan son çalışmada yer alamamıştı.

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