A Milli Futbol Takımı’nda Orkun Kökçü, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, ayak parmağındaki ağrıları artan futbolcunun tedavisinin kulübünde sürdürüleceğini bildirdi.
Kökçü’nün ayak parmağındaki sorun, milli takım kampındaki antrenmanlara katılımını da etkilemişti. İtalya karşılaşmasının ardından ağrısı artan orta saha oyuncusu, Belçika maçı için yapılan son çalışmada yer alamamıştı.
Yaşanan gelişmeyle birlikte ay-yıldızlı ekibin orta saha seçeneklerinden biri eksildi. Kökçü, mevcut milli takım programında forma giyemeyecek.
Muhabir: Ayça Cicidurucu