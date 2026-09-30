YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında gündeme gelen iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Meclis’te SONSÖZ.com.tr’ye konuşan Yavuzyılmaz, yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, özellikle fonlarla ilgili yaptığı açıklamalar ve üzerinde çalıştığı dosyalar nedeniyle siyasi saldırıların hedefi olabileceğini bildiğini belirterek, bu kez eşinin üzerinden bir girişimde bulunulduğunu savundu.

“AKP’nin saldıracağını biliyordum”

Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Milletvekilliği görevim süresince AKP’nin yaptığı yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu zararları üzerine kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyorum. Bu nedenle AKP’nin ve türlü güç odaklarının hedefinde ve tehdidi altında olduğumun farkındayım. Fon vurgunu konusunda yaptığım açıklamalar ve üzerinde çalıştığım dosyalar nedeniyle AKP’nin saldıracağını biliyordum. Ancak bunu eşim üzerinden yapacak kadar alçalacaklarını tahmin etmiyordum.”

“Ailem üzerinden tehdit mesajı veriliyor”

Eşi üzerinden yürütüldüğünü savunduğu girişimin kendisini susturmaya yönelik olduğunu öne süren Yavuzyılmaz, “Konu, bana dokunamadıklarından ailem üzerinden beni tehdit etmelerinden ibarettir” dedi.

Çalışmalarını geniş bir ekiple sürdürdüğünü belirten Yavuzyılmaz, bu ekipte danışmanlar, çeşitli alanlarda uzmanlar, hukukçular ve siyasetçilerin bulunduğunu ifade etti.

“İtibar suikastı ve susturma girişimi”

Hakkındaki iddiaların, fonlarla ilgili tartışmaların kamuoyunun gündeminden düşürülmesi amacı taşıdığını savunan Yavuzyılmaz, şöyle konuştu: “Ortaya atılan asılsız iddianın amacı, fon vurgunu meselesinin konuşulmasını engellemektir. Bana buradan, hem de eşim üzerinden saldırmak bir itibar suikastı ve susturma girişimidir.”

Yavuzyılmaz, söz konusu girişimin kendisine ve partisindeki diğer milletvekillerine yönelik bir mesaj niteliğinde olduğunu ileri sürerek, “Bu operasyonu yapanlar açıkça şunu diyorlar: ‘Sen ve partin, bu fon vurgunu meselesini daha fazla kurcalamayın!’” ifadelerini kullandı.

“Geri adım atmayacağım”

Deniz Yavuzyılmaz, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Benim üzerimden tüm milletvekillerine ve ailelerine verilmek istenen bu aşağılık mesajı reddediyorum. Bu tehdide, bu alçaklığa pabuç bırakacak değilim. AKP’nin yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu zararlarının üzerine gitmeye kararlılıkla devam edeceğim.”