Ankara Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde 'Evcil Dostunu Al Gel' etkinliği düzenleyecek. 4 Ekim Pazar günü 13.00-16.00 saatleri arasında Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda Başkentliler ve patili dostları bir araya gelecek. Etkinlik kapsamında, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nin de iş birliğiyle hayvanlarda temel ilk yardım eğitimi gerçekleştirilecek. Katılımcılara, hayvanların karşılaşabileceği acil durumlarda uygulanabilecek temel ilk yardım bilgileri aktarılacak. Etkinlikte ayrıca evcil hayvanlara yönelik ücretsiz sağlık taraması yapılacak. Hayvan sahipleri, uzmanlar eşliğinde dostlarının genel sağlık durumları hakkında bilgi alma fırsatı bulacak.

KIYAFET DEFİLESİ VE ÇEŞİTLİ OYUNLAR

Programda Ankara'nın Beş Beyazı tiyatro gösterisi sahnelenecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan kurtarma köpekleri de gerçekleştirecekleri eğitim gösterisiyle etkinliğe renk katacak. Etkinlik kapsamında hayvan dostlar için kıyafet defilesi düzenlenirken, çocuklar ve aileler için çeşitli oyunlar da gerçekleştirilecek.