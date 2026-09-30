Ankara iş dünyası ve sivil toplum hayatına yeni bir soluk getirmek amacıyla kısa bir süre önce kurulan Karadenizli İş İnsanları Derneği (KİİD) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Aydın, derneğin kuruluş misyonundan geleceğe yönelik projelere kadar birçok konuda sorularımızı yanıtladı.

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; Karadenizli iş insanlarını ortak bir çatı altında buluşturmak, iş dünyası arasındaki dayanışma ve iş birliğini güçlendirmek ve Karadeniz’in ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerini daha güçlü şekilde temsil etmek amacıyla faaliyetlerine başladıklarını ifade eden Aydın, sorularımıza şu şekilde cevap verdi.

- Sayın Özgür Aydın, Karadenizli İş İnsanları Derneği’ni kurma fikri nasıl ortaya çıktı?

- Özgür Aydın: KİİD’i, iş dünyasında güçlü bir iletişim, dayanışma ve iş birliği ağı oluşturmak amacıyla kurduk. Bu süreçte TÜSİAV Başkanı ve KİİD Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Sayın Veli Sarıtoprak’ın tecrübeleri ve kıymetli görüşleri bizim için önemli bir rehber oldu. Kendisine ve kuruluş sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

- KİİD sadece Karadenizli iş insanlarına mı hitap edecek?

- Özgür Aydın: Hayır. Karadenizli olmak derneğimizin kültürel ve sosyal bağlarından biri. Ancak bizim için asıl önemli olan ortak değerler ve iş birliği anlayışıdır. Ankara’da üreten, yatırım yapan ve değer katmak isteyen herkese açık bir yapı oluşturmak istiyoruz.

- Önümüzdeki dönemde hangi faaliyetleri gerçekleştireceksiniz?

- Özgür Aydın:İş dünyası buluşmaları, sektörel toplantılar, konferanslar, eğitimler ve networking etkinlikleri düzenleyeceğiz. Bunun yanında genç girişimcilerimizi deneyimli iş insanlarıyla buluşturacak projelere de özel önem vereceğiz. Amacımız, üyelerimizin birbirinden güç aldığı ve somut iş birliklerinin ortaya çıktığı bir yapı oluşturmak.

- Ankara’ya nasıl bir katkı sağlamayı hedefliyorsunuz?

- Özgür Aydın: Ankara’nın çok güçlü bir iş ve girişimcilik potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz. KİİD olarak bu potansiyelin daha görünür hale gelmesine ve yeni iş birliklerinin oluşmasına katkı sağlamak istiyoruz. Ankara’nın ekonomik ve sosyal hayatına değer katacak projelerin içerisinde olacağız.

- KİİD Başkanı olarak Ankara’daki iş insanlarına mesajınız nedir?

- Özgür Aydın: Biz birlikte hareket etmenin gücüne inanıyoruz. KİİD’i yalnızca bir dernek değil, insanların birbirine destek olduğu ve birlikte yeni değerler ürettiği bir iş dünyası platformu olarak görüyoruz. Kapımız, fikirleri ve hedefleri olan herkese açık. Birlikte düşünelim, birlikte üretelim, birlikte büyüyelim.

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