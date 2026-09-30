Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında hayvanseverlere yönelik özel bir etkinlik düzenleyecek. “Evcil Dostunu Al Gel” adıyla gerçekleştirilecek program, 4 Ekim Pazar günü 13.00-16.00 saatleri arasında Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı’nda yapılacak.

Başkentlileri evcil hayvanlarıyla birlikte ağırlayacak etkinlikte, hayvan sağlığına yönelik bilgilendirici çalışmaların yanı sıra çocuklara ve ailelere yönelik çeşitli aktiviteler de yer alacak.

Evcil Hayvanlara Ücretsiz Sağlık Taraması

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi iş birliğiyle düzenlenecek etkinlikte, hayvanlarda temel ilk yardım eğitimi verilecek. Eğitim kapsamında hayvanların karşılaşabileceği acil durumlarda yapılması gereken müdahaleler hakkında katılımcılara bilgi aktarılacak.

Programda ayrıca evcil hayvanlar için ücretsiz sağlık taraması gerçekleştirilecek. Hayvan sahipleri, uzmanlar eşliğinde patili dostlarının genel sağlık durumları hakkında bilgi edinebilecek.

Patili Dostlar Podyuma Çıkacak

Etkinlikte hayvanseverleri eğlenceli gösteriler de bekliyor. Program kapsamında Ankara’nın Beş Beyazı tiyatro gösterisi sahnelenecek. ABB İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan arama kurtarma köpekleri ise eğitim gösterileriyle hünerlerini sergileyecek.

Evcil hayvanlar için düzenlenecek kıyafet defilesi de etkinliğin öne çıkan bölümleri arasında yer alacak. Çocuklar ve aileler için hazırlanacak çeşitli oyunlarla program, hem eğitici hem de eğlenceli bir buluşmaya dönüşecek.

ABB'nin düzenlediği etkinlik, 4 Ekim Pazar günü 13.00-16.00 saatleri arasında Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilecek.