Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kadın ölüm tehlikesi atlattı. Çarpışmanın ardından savrulan araçların altında kalmaktan son anda kurtulan kadınların yaşadığı korku dolu anlar, araç içi kamerasıyla kaydedildi.
Kavşakta çarpıştılar
Kaza, dün Karakavak Mahallesi Fahri Kayahan Caddesi’nde, trafik ışıklarının bulunduğu kavşakta meydana geldi. Ş.G. yönetimindeki 44 AK 008 plakalı kamyonet ile A.T.A. idaresindeki 44 AFV 672 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsü Ş.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kadınlar son anda kurtuldu
Kazanın yaşandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın, çarpışmanın etkisiyle savrulan araçların altında kalma tehlikesi atlattı. Kadınların araçlardan son anda uzaklaşarak kurtulduğu anlar, trafikte seyreden başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.