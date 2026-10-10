Kaza, saat 17.30'da Eskil ilçesi Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Motosikletiyle seyir halindeki A.G., yolun soluna dönmek isteyen minibüse çarpamamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet ise yere savruldu. A.G. de motosikletiyle beraber metrelerce sürüklenip yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralı A.G., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan A.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.